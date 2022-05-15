Ваноли объяснил, почему Жиго не выйдет на поле с первых минут

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал тот факт, что защитник «красно-белых» Жиго не попал в стартовый состав на матч 29-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита», а остался на скамейке запасных.
Он заявил, что француз уезжал на Родину по личным причинам и приехал только этой ночью.
«Нужно отдать ему должное — он все равно пожелал быть в составе. Посмотрим, как будет складываться матч — возможно, он появится на поле», - заявил итальянец в эфире «Матч Премьер».
Поединок на «Открытие Арене» начнется в 16:30 по московскому времени.
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