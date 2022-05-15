Очередной гол Соболева, снова хорошая игра Пруцева, странный пенальти: Как «Спартак» провёл свой последний матч сезона дома

В 29-м туре чемпионата России по футболу встретились московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

«Зенит» приезжал в Москву в ранге чемпиона страны. На команду ничего не давило, но двойные премиальные и досрочный отпуск были не плохой мотивацией. Семак решил ничего не выдумывать и выпустил основной состав по схеме 3-4-3. Место в воротах занимал молодой Даниил Одоевский, тройку центральных защитников составляли Алип, Чистяков и Барриос, Сантос и Кузяев играли латералей, Вендел и Клаудиньо располагались в центре поля, Алберто и Малком действовали на полуфлангах атаки, ну а Сергеев играл на острие.

Ваноли же решил всех максимально удивить. Состав сильно отличался по сравнению с последним матчем. Схема тоже была другая, вместо 4-4-2 «Спартак» играл 5-3-2. В воротах был Селихов, тройку центральных защитников составляли Джикия, Литвинов и Хлусевич (!), Мозес и Рассказов играли на флангах обороны, тройку центральных полузащитников составляли Игнатов, Пруцев и Мартинс, а Промес и Соболев играли пару нападающих. В запасе остались такие футболисты как Николсон, Бакаев, Зобнин, Жиго. Для Самуэля это вообще был последний домашний матч в «красно-белой» футболке.

Первый матч напоминал какое-то ватокатание. Очень мало моментов создавали команды, игра в основном проходила на половине поля хозяев, при этом «Зенит» не нанёс ни одного удара в створ за тайм. «Спартак» неплохо позиционно оборонялся, но как только дело доходило до атаки, начиналось что-то непонятное. По ощущениям ноги дрожали даже у таких опытных игроков по типу Промеса. В итоге за первую половину встречи команды создали на двоих лишь 2-3 неплохих момента. Соболев в начале матча после передачи Промеса неплохо пробовал из-за пределов штрафной в дальний угол, но Одоевский перевёл мяч на угловой. На этом моменты «Спартака» закончились. Ближе к концовке тайма могли забивать Чистяков и Сергеев, но первому не хватило удачи, а второму роста, чтобы замкнуть фланговый прострел.

Второй тайм был куда интереснее и начался он без раскачки. «Спартак» на 49-й минуте провёл классную контратаку, в результате Мозес покатил налево на Игнатова, тот сделал невысокую подачу с фланга на Соболева, а Александр замкнул навес точным ударом в ближний угол. Кукуян потом смотрел VAR на предмет возможного нарушения правил, но арбитр ничего такого не увидел – 1:0.

«Зенит» наращивал давление для того чтобы отыграться, но «Спартак» благополучно держал оборону и не позволял создавать опасные моменты у своих ворот. А вот сам «Спартак» мог забивать и ещё. Второй тайм «красно-белые» выглядели поинтереснее.

На 73-й минуте возник опасный момент у ворот гостей после очередной контратаки. Соболев получил мяч в центре штрафной и мог либо сам бить, либо катить на свободного справа Рассказова. Форвард выбрал первый вариант, но ударил прямо в Одоевского.

Через несколько минут имел шанс отличиться вышедший на замену Николсон. Селихов выбил мяч в поле, но Чистяков мяч решил не трогать и получилась передача от вратаря, в результате которой Шамар пытался проткнуть мяч мимо голкипера «Зенита», но увы.

Уже в компенсированное время произошёл забавный и ключевой момент у ворот «Спартака». Малком забил гол, но он был отменён. Почему? Сначала никто не понял. Потом начали крутить повторы с столкновением Селихова и Ерохина. На кадрах было видно, как голкипер сначала играет мяч, и только потом задевает Ерохина. Кукуян решил не засчитывать гол и назначить пенальти. Такое решение мягко говоря всех удивило. К мячу подошёл вышедший на замену Андрей Мостовой и пробил в правый от себя угол, Селихов не угадал – 1:1.

Болельщики ждали от подобной вывески большего, но второй тайм получился тоже неплохим. А вот первый идеально подошёл бы для просмотра перед сном. «Спартак» упускает возможность победить «сине-бело-голубых» впервые с ноября 2017 года и остаётся на десятом месте в таблице перед последним туром чемпионата. 21 мая «Спартаку» предстоит гостевой матч с «Химками», а затем 29 мая состоится главный и ключевой матч сезона для нынешнего «Спартака». Финал Кубка России против «Динамо» в «Лужниках». Ну а питерцы могут спокойно отправляться в отпуск и везти в Нижний Новгород молодёжный состав.

Данил ТУТОВ