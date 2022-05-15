Андрей Мостовой: «Динамо» — главный конкурент

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о том, кто является главным конкурентом «сине-бело-голубых».

«Кого я считаю главным конкурентом? В этом году «Динамо», но они оступились. Не знаю, уйдет ли сейчас Шварц, но это очень большая заслуга тренера. Мне очень импонирует команда «Динамо», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

24-летний полузащитник в текущем сезоне принял участие в 37 матчах, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи во всех турнирах.

Сегодня, 15 мая, «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» в 29-м туре чемпионата России, встреча закончилась со счетом 1:1.