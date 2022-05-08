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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера: «Глушаков — великий игрок!»

08 Мая 2022 • 11:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
15.05 16:30

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил вклад  экс-полузащитника «красно-белых» Дениса Глушакова в чемпионство московской команды команды в 2017 году.

«Глушаков — великий игрок! Сколько раз он спасал нас, забивая голы издалека. Благодарен ему за то, что оказывался в нужном месте в нужное время. Настоящий капитан, который помогал вести чудесную команду к золоту», — приводит слова Карреры «Чемпионат».  

Также итальянский специалист отметил и других футболистов в том составе «Спартака», заявив, что они были не менее важны для команды. Напомним, чемпионство 2017 года стало первым для «красно-белого» клуба за 16 лет.

В настоящий момент 35-летний Глушаков защищает цвета «Химок». В текущем сезоне бывший футболист сборной России провёл в составе подмосковной команды 27 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Денис Глушаков Массимо Каррера
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