Каррера: «Глушаков — великий игрок!»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил вклад экс-полузащитника «красно-белых» Дениса Глушакова в чемпионство московской команды команды в 2017 году.

«Глушаков — великий игрок! Сколько раз он спасал нас, забивая голы издалека. Благодарен ему за то, что оказывался в нужном месте в нужное время. Настоящий капитан, который помогал вести чудесную команду к золоту», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

Также итальянский специалист отметил и других футболистов в том составе «Спартака», заявив, что они были не менее важны для команды. Напомним, чемпионство 2017 года стало первым для «красно-белого» клуба за 16 лет.

В настоящий момент 35-летний Глушаков защищает цвета «Химок». В текущем сезоне бывший футболист сборной России провёл в составе подмосковной команды 27 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.