Брат Федуна: «Спартак» мог забить больше, а «Зенит» - нет»

Брат владельца столичного «Спартака» Андрей Федун поделился мнением касательно поединка против петербургского «Зенита» в рамках 29-го тура чемпионата России.

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» он заявил, что получил удовольствие от выступления «красно-белых». По его мнению, подопечные Паоло Ваноли могли забить больше голов, в соперник не имел такой возможности.

Поединок прошел на столичном стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Александр Соболев, а за гостей точным ударом с пенальти отметился Андрей Мостовой.