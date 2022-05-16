Самедов рассказал, что ему не понравилось в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

Самедов признался, что ожидал более результативного матча, а также отметил мотивацию «Зенита».

«Жаль, что команды так мало забили. Просто в концовке не хватило чего-то одной и другой команде, поэтому получилась такая игра. Мне казалось, что «Зенит» был очень мотивирован. Приехало много болельщиков из Питера», — приводит слова Самедова «РБК Спорт».

Напомним, что «Зенит» обеспечил себе чемпионство за несколько туров до конца чемпионата, а «красно-белые» после 29 проведённых матчей располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ.