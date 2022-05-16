Экс-судья ФИФА высказался о пенальти в ворота «Спартака»

Экс-рефери ФИФА Станислав Сухина поделился своим мнением о назначении пенальти в ворота московского «Спартака» во вчерашнем поединке чемпионата России с петербургским «Зенитом». Его слова приводит РБК.

«11-метровый удар. Свисток прозвучал раньше. Можно было дать доиграть момент, но это будут рассказывать или враги, или кто никогда не выходил на поле в качестве судьи», - высказался эксперт.

Напомним, что поединок, состоявшийся на стадионе «Открытие Банк Арена», завершился вничью со счетом 1:1. Петербургский коллектив смог спастись благодаря пенальти в компенсированное время.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, а «красно-белые» занимают десятое место.