Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-судья ФИФА высказался о пенальти в ворота «Спартака»

16 Мая 2022 • 07:47 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен

Экс-рефери ФИФА Станислав Сухина поделился своим мнением о назначении пенальти в ворота московского «Спартака» во вчерашнем поединке чемпионата России с петербургским «Зенитом». Его слова приводит РБК.

«11-метровый удар. Свисток прозвучал раньше. Можно было дать доиграть момент, но это будут рассказывать или враги, или кто никогда не выходил на поле в качестве судьи», - высказался эксперт.

Напомним, что поединок, состоявшийся на стадионе «Открытие Банк Арена», завершился вничью со счетом 1:1. Петербургский коллектив смог спастись благодаря пенальти в компенсированное время.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, а «красно-белые» занимают десятое место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Станислав Сухина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
07:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-судья ФИФА высказался о пенальти в ворота «Спартака»
07:21 · Россия. Премьер-лига
Мозес - о матче с «Зенитом»: «Не почувствовал, что «Спартак» играл против чемпиона»
07:15 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Зенит» показал 50% своих возможностей в матче со «Спартаком»
06:44 · Россия. Премьер-лига
Самые длинные победные и беспроигрышные серии в европейских чемпионатах
15 Мая
23:56 · Россия. Премьер-лига
Радимов о матче «Спартак» — «Зенит»: «От таких матчей всегда ожидаешь большего»
23:28 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» против расширения РПЛ 1
23:19 · Россия. Премьер-лига
Салихова назвала судей «холуями» 1
23:16 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов высоко оценил игру «Краснодара» 1
23:10 · Россия. Премьер-лига
Сафонов: «Я остаюсь в «Краснодаре»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов не знает, с чем связан спад ЦСКА
22:51 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Краснодара» сообщил, что футболисты испытывают проблемы со здоровьем
22:40 · Россия. Премьер-лига
Де Оливейра: «Конечно, пенальти в ворота «Спартака» был»
22:39 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» обвинил Одоевского в пропущенном мяче от Соболева
22:11 · Россия. ФНЛ
Гогниев: «Психологически ребята выхолощены»
22:03 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Пенальти в ворота «Спартака» не было»
Все новости
Рекомендуем