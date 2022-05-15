Самедов: «Спартак» способен отомстить «Зениту» за 1:7

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов верит в то, что «красно-белые» смогут обыграть питерский «Зенит» в поединке 29-го тура РПЛ.

Самедов сказал «Чемпионату», что спартаковцы вполне способны отомстить питерской команде за поражение со счётом 1:7 в первом круге. Экс-игрок отметил, что он ждёт очень эмоциональной игры, где на второй план отойдёт то, кто и на каком месте идёт в турнирной таблице, ведь будут встречаться два очень принципиальных соперника.

Напомним, что поединок между «Спартаком» и питерским «Зенитом» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.