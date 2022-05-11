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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия в преддверии матча против «Зенита» вспомнил самое крупное поражение в своей карьере

11 Мая 2022 • 23:57 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
3.80 3.95 1.87
15.05 16:30

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» сыграют против «Зенита».

«Поражение от «Зенита» 1:7 не самое жёсткое, было 0:7 от «Ливерпуля». Посмотрим, что мы сможем противопоставить 15 числа, приходите на стадион.

Давайте о следующем сезоне будем говорить, когда закончится нынешний. Все в команде сейчас спокойны», — приводит слова капитана «Чемпионат».

«Спартак» в чемпионате России одержал две победы подряд. Команда Паоло Ваноли находится на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Зенит» ещё в 27-м туре РПЛ оформил досрочное чемпионство.

Матч 29-го тура «Спартак» - «Зенит» пройдёт 15 мая на «Открытие Арене». Начало – в 16:30 мск.

Джикия вспомнил разгромное поражение от «сине-бело-голубых», которое произошло в рамках 12-го тура РПЛ. В этой встрече «Зенит» сокрушил «Спартак» со счётом 7:1.

В 2017 году «красно-белые» в групповом этапе Лиги чемпионов проиграли «Ливерпулю» на «Энфилде» со счётом 0:7. В том сезоне «Спартак» занял третье место в своей группе в ЛЧ.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Георгий Джикия РПЛ
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