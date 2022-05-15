В «Спартаке» рассказали, как будут решать проблему с поставщиком формы

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб рассмотрит предложения большинства поставщиков формы после разрыва контракта с Nike.

«Рассматриваются все поставщики. Главное, чтобы это было достойное коммерческое предложение, потому что «Спартак» хочет зарабатывать», — сказал Зеленов «Чемпионату».

Глава пресс-службы добавил, что Nike не может до сих пор доставить ретроформу «Спартаку», и выразил надежду на честность и добросовестность партнёров. Он добавил, что как только информация появится, клуб об этом сообщит.

Напомним, накануне компания Nike сообщила о разрыве сотрудничества со «Спартаком». Стоит отметить, что компания сотрудничала с российским клубом с 2005 года.