Жиго: «Переход в «Спартак» — самое правильный выбор в моей карьере»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о своих целях в составе «красно-белых» на остаток сезона.

Напомним, сейчас 28-летний француз выступает за «Спартак» на правах аренды, а по окончании текущего сезона отправится в «Марсель».

«У меня есть идея, как провести прощальный вечер с ребятами, но пока говорить об этом рано. Сейчас у меня одна мечта — поднять трофей над головой, прежде чем отправиться во Францию», — приводит слова Жиго официальный сайт «Спартака».

Защитник также назвал переход в московский клуб самым правильным выбором в своей карьере, и заявил, что успел узнать об истории и легендах «Спартака».

Жиго защищает красно-белые цвета с 2018 года. В текущем сезоне французский футболист провёл в составе московской команды 35 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.