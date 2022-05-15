Орлов о матче «Спартак» - «Зенит»: Судья допустил ошибку

Комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов оценил работу главного арбитра Павла Кукуяна в игре против «Спартака» (1:1)

«В концовке судья допустил ошибку, не засчитав гол Малкома на последней минуте. Зачем-то назначил пенальти. Сами же судьи всегда говорят: «надо дождаться окончания эпизода», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, если бы полузащитник «Зенита» не смог реализовать одиннадцатиметровый или вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил удар, Кукуян попал бы в центр большого скандала.

Сегодня, 15 мая, «Спартак» упустил победу над «Зенитом» в 29-м туре РПЛ в компенсированное время матча, пропустив с пенальти.