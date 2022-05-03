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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Советник Федуна Камоцци выступил за чемпионский коридор для «Зенита»

03 Мая 2022 • 20:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
15.05 16:30

Советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил о том, что спартаковцы должны организовать чемпионский коридор для футболистов питерского «Зенита».

«Спартаку» нужно выстроиться в чемпионский коридор, мы должны уважать своих противников», – заявил Камоцци в интервью «Чемпионату».

Также он отметил, что сначала надо научиться проигрывать, чтобы потом уже побеждать.

Отметим, что многие спартаковские болельщики выступают против того, чтобы «красно-белые» организовывали чемпионский коридор для «сине-бело-голубых».

«Зенит» досрочно стал чемпионов в прошедшем туре, в 29-м питерцы сыграют выездной матч против «Спартака», игра состоится 15 мая.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Франко Камоцци
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