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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» лишился Ерохина из-за травмы, известны сроки восстановления

17 Мая 2022 • 17:49 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен

Петербургский «Зенит» лишился своего полузащитника Александра Ерохина. Игрок получил повреждение в недавнем поединке российской Премьер-лиги против столичного «Спартака» (1:1).

На официальном сайте «сине-бело-голубых» опубликована информация по поводу травмы хавбека. В результате медобследования у Александра диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена. На полное восстановление ему понадобится четыре-пять недель.

Таким образом, сезон-2021/2022 для Ерохина завершен.

В текущей кампании он провел 39 матчей, записав на свой счет девять забитых мячей и три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Ерохин
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