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Малком, Клаудиньо, Алберто и Дуглас останутся в «Зените», на Вендела и Барриоса интерес в Европе

09 Мая 2022 • 22:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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15.05 16:30

Стало известно, что все легионеры «Зенита» могут остаться в команде в следующем сезоне, сообщил «Спорт-Экспресс».

Источник уверен, что существует почти 100% вероятность того, что четыре бразильца останутся в команде. Речь идёт о Дугласе Сантоcе, Малкоме, Клаудиньо и Юри Алберто.

Отмечается, что Вильмар Барриос и Вендел имеют меньше шансов остаться в «Зените», так как востребованы в Европе.

Самая сложная ситуация среди легионеров – у хорвата Деяна Ловрена. Колумбия и Бразилия не вводили санкции по отношению к России. Хорватия отозвала своих дипломатов и наложила санкции. Тем не менее, Ловрен находится в Санкт-Петербурге и не намекает на уход из команды. Его действующий контракт рассчитан до лета следующего сезона.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос Клаудиньо Юри Алберто Малком Филипе Маркус Вендел
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