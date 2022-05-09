Малком, Клаудиньо, Алберто и Дуглас останутся в «Зените», на Вендела и Барриоса интерес в Европе

Стало известно, что все легионеры «Зенита» могут остаться в команде в следующем сезоне, сообщил «Спорт-Экспресс».

Источник уверен, что существует почти 100% вероятность того, что четыре бразильца останутся в команде. Речь идёт о Дугласе Сантоcе, Малкоме, Клаудиньо и Юри Алберто.

Отмечается, что Вильмар Барриос и Вендел имеют меньше шансов остаться в «Зените», так как востребованы в Европе.

Самая сложная ситуация среди легионеров – у хорвата Деяна Ловрена. Колумбия и Бразилия не вводили санкции по отношению к России. Хорватия отозвала своих дипломатов и наложила санкции. Тем не менее, Ловрен находится в Санкт-Петербурге и не намекает на уход из команды. Его действующий контракт рассчитан до лета следующего сезона.