«Спартак», ЦСКА или остаться в «Сочи»: Что выберет Федотов

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в ближайшее время должен определиться со следующим этапом карьеры. По данным СМИ, у наставника есть несколько вариантов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Летом у Владимира Федотова завершается контракт с «Сочи». По крайней мере ранее сообщалось, что срок договора именно до лета 2022 года, а новостей о его продлении не было. Вариантов с новым клубом у тренера несколько, причём выбор не такой простой.

Пожалуй, Федотов – лучший тренер России последних лет. У него нет пока трофеев, но те результаты, которые он демонстрирует со скромным «Сочи», впечатляют. Федотов сначала спас команду от вылета, на следующий сезон вывел её в еврокубки, а в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги команда и вовсе может стать второй после «Зенита». Это притом, что в «Сочи» нет каких-то сумасшедших ресурсов. У южан, будем честны, довольно средний состав.

Президент «Сочи» Борис Ротенберг уже успел заявить, что Федотов останется в клубе на будущий сезон. Сам тренер высказался не так однозначно. В субботу за ответом на вопрос о новом контракте он отправил в пресс-службу, сказав, что работа идёт. Когда Федотова спросили о возможности возглавить «Спартак», тренер переадресовал вопрос к авторам соответствующих новостей. При этом какого-то опровержения не было, наставник просто ушёл от ответа. Это не подтверждает обоснованность появившихся слухов, но и не отрицает их.

По данным СМИ, Федотов летом может перебраться в Москву. Его якобы рассматривают в «Спартаке», где не очень довольны работой Паоло Ваноли. В свою очередь также о смене наставника задумались в ЦСКА, где Березуцкий уже точно не выполнил задачу по завоеванию Кубка страны и, видимо, не сможет стать вторым. Сообщается, что «армейцы» также рассматривают Федотова в числе потенциальных сменщиков.

На самом деле выбор действительно не так прост. В «Сочи» Федотов создал боеспособную команду, которая уже входит в число сильнейших в стране. У него есть полная поддержка со стороны руководства, а вот давление отсутствует. Плюс московских клубов очевиден. При всём уважении к «Сочи» южная команда не обладает таким статусом, как «Спартак» или ЦСКА. Поработать в столичном клубе – это получить действительно серьёзный вызов. Это шанс вписать своё имя в историю великих команд.

Отдельный вопрос стоит о ресурсах. В текущих реалиях «Сочи» вряд ли сильно будет уступать «Спартаку» и ЦСКА, которые будут сокращать бюджеты. С другой стороны, опять же для многих футболистов московские клубы выглядят предпочтительнее. Всё же за «Сочи» с детства точно никто выступать не мечтал.

При этом выбор между «Спартаком» или ЦСКА хоть и сложный, но довольно условный. Оба московских клуба так или иначе погрязли в хаосе руководства и мечтают вернуться на вершину. Обе команды нуждаются если не в тотальной перестройке, то как минимум в наладке. При этом летом оба коллектива могут потерять ряд важных футболистов из-за текущей обстановки.

С другой стороны, Федотов в принципе может занять выжидательную позицию. Рано или поздно Семак покинет «Зенит», и тогда питерцы, вероятно, обратят свой взор на лучшего тренера России и позовут Федотова. Благо в Санкт-Петербург тренера отпустят, клубы явно найдут взаимопонимание в этом вопросе.

В общем Федотову надо завершить сезон и крепко подумать, что делать дальше. Он может стать легендой «Сочи», а может попробовать свои силы в большой московской команде. Сказать, что лучше, не может никто.

Роман Андреев