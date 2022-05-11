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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: Лантратов умеет управлять обороной

11 Мая 2022 • 16:58 Комментировать
Ростов
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Химки
14.05 16:30

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением об игре вратаря «Химок» Ильи Лантратове.

«Лантратов не выделяется какими-то выдающимися возможностями. Он играет неярко, но у Ильи есть удивительные качества», – цитирует Бышовца «РБ Спорт».   

По мнению бывшего тренера, Лантратов умеет хорошо управлять своей обороной и быстро развивать атаку. Благодаря этому, он вселяет уверенность в других футболистов команды.

26-летний голкипер в этом сезоне принял участие в 28 матчах Российской премьер-лиги, пропустил 44 гола и 9 раз оставил ворота «сухими».

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» заплатит за Лантратова 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Анатолий Бышовец РПЛ Илья Лантратов
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