Бышовец: Лантратов умеет управлять обороной

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением об игре вратаря «Химок» Ильи Лантратове.

«Лантратов не выделяется какими-то выдающимися возможностями. Он играет неярко, но у Ильи есть удивительные качества», – цитирует Бышовца «РБ Спорт».

По мнению бывшего тренера, Лантратов умеет хорошо управлять своей обороной и быстро развивать атаку. Благодаря этому, он вселяет уверенность в других футболистов команды.

26-летний голкипер в этом сезоне принял участие в 28 матчах Российской премьер-лиги, пропустил 44 гола и 9 раз оставил ворота «сухими».

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» заплатит за Лантратова 3,5 миллиона евро.