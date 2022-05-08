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Масалитин: «Федотова в «Спартаке» выгонят через полгода»

08 Мая 2022 • 14:12 Комментировать
Сочи
...
Нижний Новгород
13.05 19:00

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о возможной смене места работы главного тренера «Сочи» Владимира Федотова.

«Куда ему идти — В «Спартак» что ли? Не надо ему дергаться. В «Сочи» Федотову дают творить, а в «Спартаке» выгонят через полгода», – приводит слова Масалитина «Спорт-Экспресс». По его мнению, специалист находится на своем месте, ему не нужно менять место работы, ведь «Сочи» тоже серьезная команда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Федотов может заменить Паоло Ваноли в «Спартаке». Сам Федотов о своем будущем сказал, что не нужно ничего загадывать, время покажет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Масалитин Владимир Федотов Сочи РПЛ
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