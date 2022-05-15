Мостовой - о матче «Спартак» - «Зенит»: «Для меня фаворита в этой встрече нет»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделилась ожиданиями от центрального матча 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором сыграют его бывшая команда и питерский «Зенит».

Он отметил, что исход игры трудно предсказать, ведь на кону уже ничего не стоит.

«У «Спартака» сейчас подготовка к финалу Кубка, а у многих в «Зените» уже чемоданное настроение. Должны получить удовольствие от игры: бегайте, забивайте. Для меня фаворита в этой встрече нет», - заявил Мостовой в интервью «Чемпионату».

Поединок состоится сегодня, 15 мая. Начало – в 16:30 по московскому времени.