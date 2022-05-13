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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузяев: «Это уже четвёртое чемпионство, и ребята, может быть, уже привыкли и особого значения не придают этому»

13 Мая 2022 • 11:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
3.80 3.95 1.85
15.05 16:30

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» ответил на вопросы об атмосфере в команде и усталости.

- В предыдущих чемпионатах вы всегда забивали, хотя и не очень много. В этом чемпионате еще ни разу не удалось поразить ворота соперника. Есть у вас какая-то цель отличиться именно в матче со «Спартаком»?

- Согласен, что в предыдущих сезонах я забивал, в этом, к сожалению, не получилось. Но в Лиге чемпионов я забил. Конечно, хотелось бы забить «Спартаку». Я помню свой первый сезон за «Зенит», когда дома сумел поразить ворота соперника, «Спартака», это очень памятное для меня воспоминание. Конечно,  я хочу забить в воскресенье, но в первую очередь я надеюсь, что мы возьмем три очка и порадуем наших болельщиков.

- «Зенит» - уже чемпион. С точки зрения обстановки внутри команды это время отличается от того, что было до игры с «Локомотивом»? Может быть, стало больше шуток или, наоборот, стали еще серьезнее?

- Атмосфера особо не изменилась. Конечно, сейчас тренируемся в более приподнятом настроение. Это уже четвертое чемпионство, и ребята, может быть, уже привыкли и особого значения не придают этому.

- Под конец сезона часто говорят, что накапливается усталость. Насколько это сейчас чувствуется? Есть ли вообще такое?

- Думаю, что сейчас это совершенно не чувствуется, так как мы играем раз в неделю. Это совершенно нормальный график. Я не думаю, что кто-то из наших игроков устал или переутомился. Я уверен, что в воскресенье  мы все подойдем к матчу в оптимальных кондициях.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Далер Кузяев
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