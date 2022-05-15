Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Зенит»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура Российской премьер-лиги между его бывшей командой и чемпионом нынешнего сезона, «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Он отметил, что ожидает хорошей игры со стороны обеих команд.

«Спартаку» нужно выигрывать, да и «Зениту» тоже. Что касается 7:1, сегодня это точно не может повториться», — заявил эксперт в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Поединок пройдет сегодня, 15 мая, на «Открытие Арене». Начало – в 16:30 по московскому времени.