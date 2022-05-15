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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Зенит»

15 Мая 2022 • 15:27 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Зенит
4.20 4.15 1.83
1-й тайм

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура Российской премьер-лиги между его бывшей командой и чемпионом нынешнего сезона, «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Он отметил, что ожидает хорошей игры со стороны обеих команд.

«Спартаку» нужно выигрывать, да и «Зениту» тоже. Что касается 7:1, сегодня это точно не может повториться», — заявил эксперт в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Поединок пройдет сегодня, 15 мая, на «Открытие Арене». Начало – в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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окончен Урал 3:0 Рубин 1.97 3.35 4.30
Идет 8 минута Спартак Москва 0:0 Зенит 3.25 3.55 2.22
15.05  19:00 Краснодар ... ЦСКА Москва 4.90 3.75 1.76
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