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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РФС назвал главного судью матча «Спартак» - «Зенит»

11 Мая 2022 • 16:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
3.75 3.85 1.90
15.05 16:30

Пресс-служба российского футбольного союза объявила судейские назначения на поединки 29-го тура Премьер-лиги. Главную встречу уик-энда между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

На дерби «Локомотив» - «Динамо» отработает Сергей Иванов, а встречу «Краснодар» - ЦСКА доверили бригаде Владимира Москалёва.

Матчи 29-го тура российской Премьер-лиги состоятся с 13 по 15 мая.

Напомним, что «Зенит» досрочно добыл чемпионский титул. Подопечные Сергея Семака выиграли золотые медали в четвертый раз кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Павел Кукуян
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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