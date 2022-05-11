РФС назвал главного судью матча «Спартак» - «Зенит»

Пресс-служба российского футбольного союза объявила судейские назначения на поединки 29-го тура Премьер-лиги. Главную встречу уик-энда между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
На дерби «Локомотив» - «Динамо» отработает Сергей Иванов, а встречу «Краснодар» - ЦСКА доверили бригаде Владимира Москалёва.
Матчи 29-го тура российской Премьер-лиги состоятся с 13 по 15 мая.
Напомним, что «Зенит» досрочно добыл чемпионский титул. Подопечные Сергея Семака выиграли золотые медали в четвертый раз кряду.