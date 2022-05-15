«Спартак» впервые не выиграл в мае: «Зенит» в компенсированное время ушёл от поражения, забив с пенальти

«Спартак» и «Зенит» сошлись в матче предпоследнего тура РПЛ.

Главная встреча 29-го тура РПЛ не имела никакого турнирного значения. Да-да, так бывает. «Зенит» давно и безоговорочно – чемпион, «Спартак» обезопасил себя от зоны стыковых матчей и никуда из самой середины турнирной таблицы не денется. Мысли красно-белых направлены на финал Кубка России, сине-бело-голубых – в отпуск, но на очный матч они сосредоточились максимально. «Спартак» и «Зенит» просто не могут выдать проходной матч, тем более, что в последний раз москвичи получили 1:7.

Так казалось до начала встречи. Но отпускное настроение сквозило в каждом касании, первые полчаса команды вообще не приближались к воротам друг друга, а если приближались, то ничего острого не создавали. И это при полностью основном составе у «Зенита» - там и Клаудиньо с Венделом и Малкомом, и слегка экспериментальном у «Спартака», ведь Николсон с Бакаевым оказались на скамейке запасных.

Первый хоть какой-то интересный момент случился на исходе получаса: подача Дугласа Сантоса прилетела точно на Сергеева, Иван едва коснулся мяча и переадресовал его на Чистякова, но удар Дмитрия заблокировали. Следующий прострел Дугласа уже был более акцентированным, однако Иван Сергеев в полете не добрался до мяча. На этом завершился первый тайм, явивший зрелище откровенно скучное. Но только началась вторая половина встречи, как случился гол.

Как гром среди ясного неба прокатилась атака «Спартака». Мозес по левому флангу бросил в прорыв Игнатова, Михаил прострели чуть назад, а Соболев в падении пробил в ближний угол – 1:0. Гол оказался под вопросом, когда включились видеоассистенты, но после двух минут нервотрёпки «Спартак» возликовал – гол засчитали. «Зенит» пропустил, взбодрился, побежал, но серьёзных моментов не создал в ответ.

Был шанс у Малкома, которого на углу штрафной площади нашёл Вендел. В касание пробил бразилец, пытаясь закрутить в дальний угол, но знатно не попал. Соболев же в попытке оформить дубль вообще пробил в защитника, ловко развернувшись на линии штрафной площади. Но «Зенит» был чётко настроен подарить «Спартаку» второй гол. Чистяков не стал трогать мяч после дальнего заброса, оставив рандеву с Одоевским Николсону. Но и Шамар поступил великодушно, ткнув чётко в голкипера.

Развязка наступила на последних секундах. Селихов врезался в Ерохина, прокинувшего мяч мимо голкипера и после этого Малком попал в пустой угол, но решил арбитр переиграть эпизод, назначив пенальти. Андрей Мостовой с 11 метров пробил точно, узаконив счёт, который подразумевался минутой ранее – 1:1. «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче, который для турнирной таблицы ничего не значил.