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«Спартак» впервые не выиграл в мае: «Зенит» в компенсированное время ушёл от поражения, забив с пенальти

15 Мая 2022 • 18:29 Комментировать (15)
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен
«Спартак» и «Зенит» сошлись в матче предпоследнего тура РПЛ.
Протокол игры  
Спартак Москва 1:1Зенит
(1:0) Соболев Александр Сергеевич49'   
  90'Мостовой Андрей (1:1)
Селихов АлександрХлусевич Даниил   88'Литвинов РусланДжикия ГеоргийРассказов НиколайМартинс КристоферПруцев ДанилМозес Виктор   85'  85' (Бакаев Зелимхан (  85') Промес Куинси  85' (Зобнин Роман (  85') Соболев Александр Сергеевич   51'  76' (Николсон Шамар (  76') Игнатов Михаил  60' (Жиго Самуэль (  60')
Запасные: Свинов ИльяМаркитесов ДмитрийКлассен ЛеонТолстопятов НиколайШитов ВладиславМаксименко АлександрСунгатулин ФанильДенисов Даниил
Одоевский ДаниилБарриос ВилмарЧистяков ДмитрийАлип Нуралы  63' (Круговой Данил (  63') Кузяев ДалерВендел Маркус  72' (Оздоев Магомед (  72') Клаудиньо  71' (Мостовой Андрей (  71') Дуглас СантосМалком ФилипеАлберто Юри  62' (Дзюба Артём (  62') Сергеев Иван  82' (Ерохин Александр (  82')
Запасные: Бязров ДавидСутормин АлексейАдамов АрсенКержаков Михаил
15 мая. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Главная встреча 29-го тура РПЛ не имела никакого турнирного значения. Да-да, так бывает. «Зенит» давно и безоговорочно – чемпион, «Спартак» обезопасил себя от зоны стыковых матчей и никуда из самой середины турнирной таблицы не денется. Мысли красно-белых направлены на финал Кубка России, сине-бело-голубых – в отпуск, но на очный матч они сосредоточились максимально. «Спартак» и «Зенит» просто не могут выдать проходной матч, тем более, что в последний раз москвичи получили 1:7.

Так казалось до начала встречи. Но отпускное настроение сквозило в каждом касании, первые полчаса команды вообще не приближались к воротам друг друга, а если приближались, то ничего острого не создавали. И это при полностью основном составе у «Зенита» - там и Клаудиньо с Венделом и Малкомом, и слегка экспериментальном у «Спартака», ведь Николсон с Бакаевым оказались на скамейке запасных.

Первый хоть какой-то интересный момент случился на исходе получаса: подача Дугласа Сантоса прилетела точно на Сергеева, Иван едва коснулся мяча и переадресовал его на Чистякова, но удар Дмитрия заблокировали. Следующий прострел Дугласа уже был более акцентированным, однако Иван Сергеев в полете не добрался до мяча. На этом завершился первый тайм, явивший зрелище откровенно скучное. Но только началась вторая половина встречи, как случился гол.

Как гром среди ясного неба прокатилась атака «Спартака». Мозес по левому флангу бросил в прорыв Игнатова, Михаил прострели чуть назад, а Соболев в падении пробил в ближний угол – 1:0. Гол оказался под вопросом, когда включились видеоассистенты, но после двух минут нервотрёпки «Спартак» возликовал – гол засчитали. «Зенит» пропустил, взбодрился, побежал, но серьёзных моментов не создал в ответ.

Был шанс у Малкома, которого на углу штрафной площади нашёл Вендел. В касание пробил бразилец, пытаясь закрутить в дальний угол, но знатно не попал. Соболев же в попытке оформить дубль вообще пробил в защитника, ловко развернувшись на линии штрафной площади. Но «Зенит» был чётко настроен подарить «Спартаку» второй гол. Чистяков не стал трогать мяч после дальнего заброса, оставив рандеву с Одоевским Николсону. Но и Шамар поступил великодушно, ткнув чётко в голкипера.

Развязка наступила на последних секундах. Селихов врезался в Ерохина, прокинувшего мяч мимо голкипера и после этого Малком попал в пустой угол, но решил арбитр переиграть эпизод, назначив пенальти. Андрей Мостовой с 11 метров пробил точно, узаконив счёт, который подразумевался минутой ранее – 1:1. «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче, который для турнирной таблицы ничего не значил.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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окончен Урал 3:0 Рубин
окончен Спартак Москва 1:1 Зенит 4.20 4.15 1.83
Идет 43 минута Краснодар 0:0 ЦСКА Москва 4.90 3.75 1.76
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