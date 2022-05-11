Каттани заявил, что Литвинов становится счастливым, когда надевает футболку «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани похвалил полузащитника «красно-белых» Руслана Литвинова.

«Удовлетворён ли новичками? Игрок, которым я горжусь, хоть я его и не покупал — это Литвинов. Когда Руслан приезжает на тренировку и надевает спартаковскую футболку, он самый счастливый человек на земле. У него невероятная самоотдача», — цитирует Каттани «Чемпионат».

20-летний Литвинов является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за основную команду в сезоне-2020/21. За всё время он принял участие за «красно-белых» в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

В чемпионате России «Спартак» после 28 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Команда имеет серию из двух побед подряд. В следующем туре команда Паоло Ваноли сыграет на «Открытие Арене» против «Зенита». Встреча состоится 15 мая, начало – в 16:30 мск.