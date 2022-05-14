Широков: «Спартак» никогда не обыграет «Зенит» со счётом 7:1

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением по предстоящему матчу 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

— «Спартак» никогда не обыграет «Зенит» со счетом 7:1? Зрите в корень. Победа — да, будет хороша для «Спартака», — цитирует Широкова «Чемпионат».

По мнению бывшего футболиста, «красно-белые» набрали хорошую форму в последних матчах, для них будет очень важна победа. Этот матч будет последним домашним для «Спартака» в этом сезоне.

Встреча в рамках 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 15 мая, начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.