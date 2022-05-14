Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Спартак» никогда не обыграет «Зенит» со счётом 7:1

14 Мая 2022 • 23:04 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
4.05 4.05 1.80
Через 16 ч. 24 мин.

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением по предстоящему матчу 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

— «Спартак» никогда не обыграет «Зенит» со счетом 7:1? Зрите в корень. Победа — да, будет хороша для «Спартака», — цитирует Широкова «Чемпионат».

По мнению бывшего футболиста, «красно-белые» набрали хорошую форму в последних матчах, для них будет очень важна победа. Этот матч будет последним домашним для «Спартака» в этом сезоне.

Встреча в рамках 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 15 мая, начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Широков РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ростов 2:1 Химки
окончен Локомотив Москва 3:3 Динамо Москва
окончен Ахмат 1:0 Крылья Советов 2.25 3.40 3.20
15.05  14:00 Урал ... Рубин 1.97 3.35 4.30
15.05  16:30 Спартак Москва ... Зенит 3.25 3.55 2.22
15.05  19:00 Краснодар ... ЦСКА Москва 4.90 3.75 1.76
Все матчи
Новости
14 Мая
23:26 · Россия. Премьер-лига
Осинькин о поражении «Крыльев Советов»: В Грозном высокая трава
23:14 · Россия. Премьер-лига
Экс-капитан «Локомотива» Косолапов: Игра с «Динамо» порадовала болельщиков
23:04 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Спартак» никогда не обыграет «Зенит» со счётом 7:1
22:35 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «За 7:1 отомстить практически невозможно»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Рубина» Тальби: «Мы знаем, что у нас впереди будет два настоящих финала»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян рассказал, что пользовался помощью психолога
21:56 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян прокомментировал исключение российских команд из еврокубков
21:31 · Россия. Премьер-лига
Широков поделился мнением об игре «Локомотива»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Гилерме: Те, кто остался, относятся к клубу с уважением и респектом 1
21:04 · Россия. Премьер-лига
Карпин: Голенкову не хватило гола, он его заслужил 1
20:55 · Россия. ФНЛ
Краснодарское дерби в ФНЛ завершилось нулями 1
19:40 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» отобрал победу у «Динамо» - видео видео
19:34 · Россия. Премьер-лига
Как «Ростов» разобрался с «Химками» - видео видео
19:04 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «У нашей команды нет большого опыта игры в Премьер-лиге, фактически все ребята - новички»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Сегодня будут выходить футболисты, которые имели меньше игровой практики»
Все новости
Рекомендуем