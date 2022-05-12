Ананко надеется, что «Спартак» обыграет «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что «красно-белые» смогут обыграть питерский «Зенит».

Ананко сказал «Спорту день за днём», что спартаковцы получили уверенность в своих силах благодаря победам в последних матчах, а это должно помочь правильно настроиться на поединок с чемпионами. Экс-игрок отметил, что «красно-белые» должны мобилизовать все свои внутренние резервы для того, чтобы победить, хотя бы ради болельщиков.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 15 мая в 16.30 по московскому времени.