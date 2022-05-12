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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Зенит» мог бы претендовать на победу в Лиге Европы»

12 Мая 2022 • 14:21 Комментировать (3)
Спартак Москва
...
Зенит
3.80 3.95 1.85
15.05 16:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о «Зените», который выиграл чемпионат России в четвёртый раз подряд.

Специалист высоко оценил работу клуба из Санкт-Петербурга, отметив, что это единственная российская команда, которая способна конкурировать на европейской арене.

«Богатых всегда не любят. Но как бы болельщики других клубов ни относились к «Зениту», он идёт в правильном направлении. Думаю, если бы петербуржцы обыграли «Бетис», а потом не случилось известных событий, то «Зенит» в своём нынешнем состоянии мог бы претендовать на победу в Лиге Европы», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Также Сёмин отметил, что «Зенит» — самая посещаемая команда российского чемпионата, а судьи ни разу не были дисквалифицированы за результативные ошибки в её пользу.     

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Сёмин
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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