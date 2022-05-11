Мостовой рассказал, что может помочь «Спартаку» в игре с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Зенит».

Экс-игрок считает, что ход этого матча будет зависеть от результата полуфинальной встречи Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем».

В разговоре со «Спорт Уик-энд» Мостовой заявил, что в случае выхода «Спартака» в финал Кубка России, на матч против «Зенита» «красно-белые» выйдут с запредельным настроем. Но если подопечные Паоло Ваноли не смогут пройти «Енисей», то им трудно будет собраться.

Матч «Спартак» — «Енисей» состоится сегодня, 11 мая, в Москве. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Игра с «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 15 мая.