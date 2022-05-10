«Матч ТВ» покажет три матча чемпионата России в ближайшие выходные

Телеканал «Матч ТВ» определился с показом матчей 29-го тура Российской премьер-лиги, который пройдёт с 13 по 15 мая.

Первая встреча, которую покажет «Матч ТВ», начнётся в субботу в 16:30 по московскому времени. «Локомотив» на своём поле примет «Динамо».

В воскресенье поклонников футбола ждут сразу две трансляции: «Спартак» сразится с «Зенитом» (16:30), а ЦСКА на выезде попытается зацепиться за медали, если такой шанс будет им оставлен «Динамо» и «Сочи», в игре против «Краснодара» (19:00).

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