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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев — о возможном уходе Хачатурянца: «У нас нет больше других дел в стране?»

10 Мая 2022 • 15:17 Комментировать
Сочи
...
Нижний Новгород
1.45 4.50 7.30
13.05 19:00

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

Губерниев считает, что это не тот вопрос, который сейчас следует обсуждать. Журналисту всё равно, кто станет преемником Хачатурянца.

«Есть ли какие-то кандидатуры? В данной ситуации вообще всё равно. Есть РФС, есть Дюков, футбольные профессионалы, которые, безусловно, найдут кандидатуру. У нас нет больше других дел в стране?», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что преемником Хачатурянца может стать генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев Ахмед Айдамиров Ашот Хачатурянц
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