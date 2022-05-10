Губерниев — о возможном уходе Хачатурянца: «У нас нет больше других дел в стране?»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

Губерниев считает, что это не тот вопрос, который сейчас следует обсуждать. Журналисту всё равно, кто станет преемником Хачатурянца.

«Есть ли какие-то кандидатуры? В данной ситуации вообще всё равно. Есть РФС, есть Дюков, футбольные профессионалы, которые, безусловно, найдут кандидатуру. У нас нет больше других дел в стране?», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что преемником Хачатурянца может стать генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.