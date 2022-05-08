Борис Ротенберг рассказал о судьбе «Сочи» в новом сезоне РПЛ

Президент «Сочи» Борис Романович Ротенберг рассказал о судьбе своей команды в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.

«Всё будет зависеть от того, кто сейчас останется в команде, какие контракты. Будем смотреть, как всё будет получаться на следующий сезон», – приводит слова Ротенберга издание «Спорт-Экспресс».

После 28-го тура чемпионата России «Сочи» находится на третьем месте, уступая московскому «Динамо» только по результату личного матча. В последнем туре два главным претендента за серебряные медали РПЛ сойдутся в очном поединке.

Ранее Борис Ротенберг сообщил, что не бросит «Сочи» в текущей сложной ситуации для российского футбола.