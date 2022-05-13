«Сочи» гарантировал себе медали

Сегодня, 13 мая, «Сочи» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0).

В конце первого тайма форвард «Нижнего Новгорода» Ричи Эннин получил жёлтую карточку. В начале второго тайма он получил второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве.

Таким образом, команда Владимира Федотова набрала 53 очка и вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» обеспечил себе место в топ-3 РПЛ. «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 52 очками.

ЦСКА, который располагается на четвёртом месте, набрал 47 очков и уже не сможет сместить «Сочи» с третьего места.