«Нижний Новгород» остался в меньшинстве в начале второго тайма матча с «Сочи»

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Сочи» принимает «Нижний Новгород».

В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга. В начале второго тайма нападающий «Нижнего Новгорода» Ричи Эннин оставил свою команду в меньшинстве. В конце первого тайма он получил жёлтую карточку, а на 48-й минуте был удалён с поля.

«Сочи» после 28 туров набрал 52 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Нижний Новгород» с 29 очками располагается на 11-м месте.

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