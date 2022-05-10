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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец назвал главный фактор успеха «Сочи»

10 Мая 2022 • 14:31 Комментировать
Сочи
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Нижний Новгород
1.45 4.50 7.30
13.05 19:00

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением об игре «Сочи» в нынешнем сезоне РПЛ.

Специалист считает, что состав сочинского клуба ничем не уступает уровню составов топ-клубов российского чемпионата, а главный тренер команды Владимир Федотов является высококвалифицированным наставником.

«В команде собраны очень квалифицированные мастера: тон в ней задают опытные российские футболисты и легионеры. Взят хотя бы Кристиана Нобоа…Это же просто тренер на футбольном поле!» — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Но самым главным фактором успеха сочинцев специалист назвал хорошую атмосферу, царящую внутри коллектива. По мнению тренера, такая обстановка способствует развитию молодых футболистов.

За два тура до конца чемпионата «Сочи» делит второе место в турнирной таблице РПЛ с московским «Динамо». В активе обеих команд по 52 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Анатолий Бышовец Сочи
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