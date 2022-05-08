Жоаозиньо рассказал о своём будущем

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал своё будущее в клубе.

«Что будет с моим будущим? Я пока не знаю, что будет завтра, мой контракт заканчивается. Сейчас думаю о двух последних турах, а после этого уже будем обсуждать», – цитирует слова Жоаозиньо «Спорт-Экспресс». Бразилец рассказал, что пока никто из клуба к нему не обращался. Он очень хочет остаться в команде, но пока нужно доиграть чемпионат и взять медали. По его словам, никаких других предложений ему не поступало, но футболист пока не готов к завершению карьеры.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 33-летний полузащитник сыграл в 19 матчах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.