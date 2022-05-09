Наумов: «Динамо» и Сочи» заслужили медали»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал игру «Сочи» и «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ.

Наумов считает, что эти две команды заслуживают завоевать медали по итогам текущего сезона чемпионата России.

«Динамо» и «Сочи» в этом сезоне стабильнее, организованнее и зрелищнее, чем конкуренты. У них не было таких провалов, как у «Локомотива» и ЦСКА на отдельных отрезках», — приводят слова Наумова «Известия».

За два тура до конца нынешнего розыгрыша РПЛ команды делят между собой вторую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе по 52 набранных очка. Преимущество над идущим четвёртым ЦСКА составляет пять баллов.