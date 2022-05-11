Точилин: «Бурмистрова называли сбитым лётчиком, но Никита всё доказал скептикам»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал выступления команды в нынешнем сезоне РПЛ.

Специалист отметил работу главного тренера Владимира Федотова, а также прогресс некоторых футболистов команды.

«Очень рад за тех ребят, с которыми три года выходили вместе в РПЛ. Я о Заике, Маргасове, Бурмистрове, Юрганове. Хотя в 2018, когда брали того же Бурмистрова, многие говорили: «Да зачем вам этот сбитый лётчик?» Но сейчас Никита всё доказал скептикам», — приводит слова Точилина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 32-летний Бурмистров провёл в составе сочинцев 29 матчей, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.

За два тура до конца чемпионата «Сочи» делит вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с «Динамо». В активе обоих коллективов по 52 набранных очка.