В «Сочи» отреагировали на завоевание первых медалей в РПЛ: «Бронзу мы обеспечили, но нет никакой удовлетворённости»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился эмоциями после гарантированного попадания команды в топ-3 РПЛ.

«Бронзу мы обеспечили, но пока нет никакой удовлетворенности, еще надо бороться за серебро», — сказал Рубашко «Спорт-Экспрессу».

Функционер добавил, что команда уже морально начала готовиться к следующему туру, который станет крайне важным для «Сочи». Рубашко признался, что от заключительного тура РПЛ будет многое зависеть.

Напомним, 13 мая «Сочи» в рамках 29-го тура РПЛ сыграл вничью с «Нижним Новгородом» и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка. Команда обеспечила себе место в топ-3 РПЛ. Сочинцы завершат сезон матчем с динамовцами.