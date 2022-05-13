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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Сочи» отреагировали на завоевание первых медалей в РПЛ: «Бронзу мы обеспечили, но нет никакой удовлетворённости»

13 Мая 2022 • 21:42 Комментировать (1)
Сочи
0:0
Нижний Новгород
окончен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился эмоциями после гарантированного попадания команды в топ-3 РПЛ.

«Бронзу мы обеспечили, но пока нет никакой удовлетворенности, еще надо бороться за серебро», — сказал Рубашко «Спорт-Экспрессу».

Функционер добавил, что команда уже морально начала готовиться к следующему туру, который станет крайне важным для «Сочи». Рубашко признался, что от заключительного тура РПЛ будет многое зависеть.

Напомним, 13 мая «Сочи» в рамках 29-го тура РПЛ сыграл вничью с «Нижним Новгородом» и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка. Команда обеспечила себе место в топ-3 РПЛ. Сочинцы завершат сезон матчем с динамовцами.


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14.05  16:30 Ростов ... Химки 1.92 3.45 4.40
14.05  16:30 Локомотив Москва ... Динамо Москва 3.45 3.45 2.17
14.05  19:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
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