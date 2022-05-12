Артур Нигматуллин, голкипер футбольного клуба «Нижний Новгород», — о Кержакове-тренере, матчах против ЦСКА и о тот самом пенальти Промеса — в эксклюзивном интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну.

«Когда я провёл первые две-три недели, то понял, что мы боевая команда»

— Вас не было две последние игры. Стоит ли ожидать появления до конца сезона?

— Посмотрим... По плану восстановление [идёт]. Я уже тренируюсь, но забегать вперёд в таких вещах не хочется.

— С «Сочи» можем ожидать?

— Честно, не могу сказать. До «Сочи» есть ещё время, поэтому точно пока нельзя сказать.

— Хорошо, тогда подойдём с другой стороны. Вы же уже играли в Нижнем Новгороде. Тогда была «Волга». Можно сказать, что этот город уже как родной?

— Ну, конечно! Летом будет уже 4,5 года, как я [суммарно] в «Нижнем».

— Немало…

— Да, я рассчитываю и на дальнейшую игру [здесь].

— Какие мысли были, когда узнали, что тренироваться будете под руководством Кержакова?

— Никаких мыслей… Я привык выполнять то, что мне говорят делать. Я и выполняю. Всё стандартно, ничего такого. Была лишь одна — показать себя с хорошей стороны. И всё.

— Не проскакивало что-то вроде «против него играл, а теперь он меня будет тренировать»?

— Нет, тут быстро перестраиваешься. У меня много партнёров, с которыми раньше играл, а теперь они работают тренерами в разных командах. К этому уже спокойно относишься.

Реклама

— Честно! А как перед началом сезона представляли итоговую таблицу? Молодой тренер, не самая опытная команда…

— Поначалу где-то можешь переживать. Первый сезон у команды… Но когда я провёл первые две-три недели, то понял, что мы боевая команда, и всё будет зависеть от нас. Сначала, конечно, всегда есть какие-то опасения, сомнения, но они быстро развеялись, учитывая, что мы начали чемпионат достаточно хорошо.

— Вы на 5-м месте по «сухим» матчам вместе с Кержаковым (Михаил Кержаков — голкипер петербуржского «Зенита». — Прим. ред.). У обоих — по 7 игр. Могли ожидать такой расклад в начале года?

— Я больше на себя ставил! Но травма мне помешала…

— Сейчас далеки от намеченной отметки?

— Близко.

— 10 «сухих» матчей?

— Плюс-минус! (смеётся).

— Чувствуете, что становитесь любимчиком фанатов? Вас уже столько раз выбирали игроком месяца.

— Я очень ценю это тёплое отношение фанатов в «Нижнем»! Так было и в «Волге». Нижегородская публика особенная… И я чувствую это! Это приятно, этим дорожишь. И чем старше, тем больше [дорожишь]. Я думаю, болельщика не обманешь!

— Чем в себе вы остались недовольны?

— Не хватает стабильности. Получение травм — это тоже нестабильность. У меня впервые такое, что пропустил 5 игр за сезон [из-за травм].

— Это много?

— Ну, с этим надо что-то делать.

— Самый сложный матч в этом сезоне?

— Какие-то победные матчи, наверное. Оба матча с ЦСКА, может быть. Когда играли на выезде, в первом тайме было удаление, игру продолжали вдесятером. Действительно сложная игра! Я после неё дома упал на кровать — и всё! Сложно в плане психологии сохранять этот счёт, цена ошибки высока! Ты понимаешь – вот оно, рядом… В итоге мы проиграли 0:1. Очень тяжёлый матч был.

Реклама

— Есть в этом году матч, о котором вы не хотели бы вспоминать?

— Это всё опыт! Горький, но опыт. Так что такого нет.

— Форвард, против которого действовать было действительно тяжело?

— Дзюба, Смолов… Они неожиданные, неординарные, конечно, против них тяжело. Они могут сделать какое-то такое действие, которого ты не ожидаешь, поэтому надо всегда быть готовым. Они очень неординарные футболисты. Кто у нас на первых ролях в чемпионате — они очень сложные!

— В этом сезоне вы у «Спартака» отняли 4 очка. Фанаты «красно-белых» считают, что против их клуба у соперников всегда особый настрой. Вы как-то по-особому настраивались?

— Да нет, нам очки надо набирать в каждому туре, независимо от клуба.

— А на ЦСКА тоже не настраиваетесь? Всё-таки вы воспитанник «армейцев».

— То же самое! Сколько времени уже прошло, как я ушёл с ЦСКА. 11 лет уже! Ты концентрируешься на своей команде, на себе. Такого нет, что прямо хочется обыграть тех или других.

— Кстати, по теме «Спартака». Помните пенальти Промеса? Хоть раз где-то ещё видели такое?

— Помню! Честно, первый раз видел [такое]. Я уже всё, расстроился, но понял, что удар у него не получился. Ребята подбежали к судье сразу, чтобы тот обратил внимание.

— А вы изначально не увидели?

— Нет! Я увидел, что он поскользнулся, но не обратил внимания. Нечасто такое встретишь в футболе!

— Гилерме сказал, что пока не дарит перчатки фанатам — дескать, дефицит. У вас как с этим дела?

— У меня с этим всё нормально! Проблем нет.

— После «сухих» матчей перчатки меняете?

— Бывает. Но я вообще не суеверный.

Реклама

«На выезде, когда «Зенит» мотивирован, — очень тяжело»

— «Нижний Новгород» — лидер по отражённым пенальти. А Гойло — прямо в дебюте отбил пенальти. Как так выходит?

— Трудно сказать. Может, потому что в наши ворота много пенальти назначали. Можно готовиться, разбирать постоянно, но за 10 лет ни одного пенальти не отобьёшь!

— У клуба остались «Сочи» в гостях и «Зенит» дома. Грозные соперники. Что для клуба будет успехом в этих матчах?

— Максимальное количество очков.

— Две победы?

— Готовиться надо всегда к победам, но исходить надо из реалий. Самое главное — выполнить задачу.

— Задачу не вылететь? Или закрепиться в середине таблицы?

— Задача – подняться как можно выше.

Реклама

— Против «Зенита» действительно сейчас невозможно играть?

— Тяжело, да. Именно на выезде, когда «Зенит» мотивирован, — очень тяжело.

— Первый сезон клуба в РПЛ удался? Или могло быть и лучше?

— Будем подводить черту позже. Об этом рано говорить, ещё будут разыгрываться 6 очков.

— Вы видели в Кержакове рост по ходу сезона? Это же его первый опыт в РПЛ.

— Конечно! Каждый из нас растёт, набираясь опыта… 100 процентов!

— Когда в Нижний Новгород приезжали «Динамо» и «Спартак» в конце сезона, на эти игры приходило 14 и 18 тысяч зрителей соответственно. Такое количество сказывается на игре?

— Конечно, конечно! Когда на таком стадионе, как у нас, забивается большая часть трибун — это круто! Хотелось бы, чтобы игра команды привлекала болельщиков, и их собиралось как можно больше — на каждом матче.

— По началу сезона казалось, что «Нижний Новгород» очень смело заходит, хорошо набирает очки. Потом были пять поражений подряд. Что пошло не так?

— Футболиста оценивают не по одному сезону, не по двум. Нужна стабильность. Вот это самое важное! Первые игры — это эмоции, это желание… Но важно «поймать» золотую середину! Поначалу соперников, может, «расхолаживало», что тут новичок Премьер-лиги. Потом стали смотреть по-другому.

— Можно сказать, что не хватило класса?

— Не могу так сказать. Скажу так: это — опыт.

— Не хватило опыта…

— Ну, может, так точнее будет, да.

— Из легионеров уехали только Игбун и Ларсен. С остальными удалось договориться?

— Конечно, большая работа с ними проводилась. Ребятам объясняли, чтобы не переживали. У нас хорошие отношения со всеми [легионерами]. Мы им дали понять, что нуждаемся в них. Ларс [Ларсен] — молодец, объяснил свою позицию, всё чётко. У него действующий контракт, мы ждём его обратно!

— Номинальный опорный полузащитник — лучший бомбардир клуба. Как так получилось?

— Калинский? Он просто исполняет стандарты, у него хороший удар, штрафные… Он всё равно ближе к атаке играет.

— Согласны, что клуб забивает мало?

— Таблица отвечает на все вопросы. Сколько можем пока, столько забиваем (смеётся).

Реклама

— Кержаков на этом фокусировался когда-нибудь? Разговорами, установками…

— Да нет, мы и сами это понимаем, сами хотим [забивать больше]. За хороших нападающих дают большие деньги. И это не просто так. Кому-то кажется, что забивать легко, но это действительно сложно.

— По игре чувствуется, что состав «Нижнего Новгорода», как бы это грубо ни прозвучало, самый «дешёвый» в смысле цены.

— Я никогда на это не обращаю внимания. У нас есть и опытные хорошие футболисты, и молодые. То, что где-то кто-то смотрит на каком-то сайте «у кого состав дешевле», — это вообще ни о чём не говорит.

— То есть по игре не чувствуется?

— Нет. Абсолютно.

«Мечтал играть в Премьер-лиги, сборной России и Лиге чемпионов. Мечты не изменились»

— Давайте к финальному! Владивосток или Нижний Новгород?

— Владивосток.

— Кержаков Александр или Кержаков Михаил?

— Сложный вопрос! Это тренер, а это товарищ…

— Острые Козырьки или Люпен?

— Острые Козырьки.

— Карьера тренера или бизнес?

— Карьера тренера.

— Самый сильный российский вратарь?

— Акинфеев.

— Какую оценку дадите сезону от 1 до 10?

— Пока без оценки, ещё две игры.

— Вам сейчас 30. О чём вы мечтали в 20?

— Играть в Премьер-лиге, сборной России и Лиге чемпионов. Мечты не изменились.

— За какой матч этого сезона гордитесь?

— Когда выиграли у «Динамо» 2:1. Приятно было.

— Кем вы себя видите через 5 лет?

— Вратарём футбольного клуба!

— Ещё не тренером?

— Нет, конечно.