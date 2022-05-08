Ротенберг высказался о будущем Федотова в «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о будущем главного тренера команды Владимира Федотова. Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Спартак».

В разговоре с «РБ Спорт» Ротенберг назвал эту информацию вбросом и призвал не обращать внимание на слухи.

«Сейчас много чего будут говорить, не обращайте на это внимания. Федотов останется в «Сочи», — заявил Ротенберг.

Федотов возглавляет «Сочи» с 2019 года. За два тура до конца текущего сезона РПЛ сочинцы делят второе место турнирной таблицы с московским «Динамо», имея в своём активе 52 набранных очка.