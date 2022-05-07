Серебряный отлив: «Сочи» догнал «Динамо», в последнем туре будет сумасшедшая интрига

«Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги обыграл в Москве ЦСКА и догнал «Динамо» в турнирной таблице. Обе команды имеют по 52 очка.

В 29-м туре РПЛ «Динамо» сыграет против «Локомотива» в гостях, а «Сочи» примет у себя «Нижний Новгород». При любом раскладе в этих матчах судьба серебряных медалей будет решаться в заключительной игре чемпионата, которая состоится 21 мая, когда «Динамо» на родном стадионе примет у себя «Сочи».

Напомним, что в первом круге «бело-голубые» обыграли «Сочи» в гостях со счётом 1:0.