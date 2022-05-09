Бывший президент «Спартака» отметил непредсказуемость чемпионата России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал увлекательной борьбу за выживание в текущем сезоне РПЛ.

Червиченко отметил непредсказуемость российского чемпионата, поскольку «Спартак», а также недавно игравший в еврокубках «Рубин» до самых последних туров вели борьбу за выживание, а казанцы продолжают это делать до сих пор. Кроме того, экс-президент отметил качественную игру аутсайдеров РПЛ.

«Сейчас нет ни одной откровенно слабой команды, как был в прошлом сезоне «Тамбов». И любого, кто вылетит, будет жалко», — приводят слова Червиченко «Известия».

За два тура до конца чемпионата «красно-белые» располагаются на девятом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков.