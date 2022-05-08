Жоаозиньо: Обойдём ли «Динамо»? Подождём до конца сезона

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо поделился мнением об игре своей команды.

«Отличные эмоции после победы над ЦСКА. Почему так хорошо играем против топ-клубов? Потому что мы — команда, в раздевалке супер атмосфера», – приводит слова Жоаозиньо «Спорт-Экспресс». По его словам, нужно забыть о победе над ЦСКА (1:0) уже сейчас и готовиться к следующему матчу. Бразилец не знает, смогут ли они обойти «Динамо», нужно подождать до конца сезона.

В текущем сезоне Жоаозиньо принял участие в 19 матчах Российской премьер-лиги, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

«Сочи» догнал «Динамо» по набранным очкам в чемпионате, у обоих клубов теперь по 52 балла за два тура до окончания РПЛ.