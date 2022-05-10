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Агент рассказал о будущем защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша

10 Мая 2022 • 16:33 Комментировать
Сочи
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Нижний Новгород
1.45 4.50 7.30
13.05 19:00

Агент защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша Даниэл Кустнер высказался о будущем своего клиента.

Кустнер заявил, что футболист счастлив находиться в России и готов продолжить свои выступления в нашей стране, а также сообщил, что никакого давления со стороны венгерской федерации футбола на игрока нет.

«Контракт Кечкеша с «Нижним Новгородом» действует ещё год, но что-то более конкретное я сказать не могу. Есть ли предложения? Не могу говорить на эту тему», — приводит слова Кустнера «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний защитник провёл в составе нижегородцев 19 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Акош Кечкеш
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СОЧИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
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