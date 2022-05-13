Гойло оригинально прокомментировал итоги матча с «Сочи» и передал привет матери

Лучший футболист матча «Сочи» - «Нижний Новгород» (0:0) Никита Гойло поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Впечатления по этому просто изнуряющему матчу?

- Да, очень тяжело было, если честно. Даже видел ближе к концу матча, что команда уже «наелась». Огромный объем работы проделали. Я не считаю, что эта награда должна была доставаться кому-то из нас. Я считаю, это заслуга всей команды.

- Хотелось бы еще раз освежить в памяти тот эпизод, когда просто два сумасшедших сэйва удались.

- Обзор будет, посмотрите.

- Как это было с вратарской точки зрения? Как на ленточке удалось вообще среагировать на эти два удара? Они были в упор!

- Не знаю. Глаза закрыл (смеется).

- Просто удача?

- Нет, это результат плодотворной работы, это называется удача.

- Есть ли значение для вас, что лучшим игроком матча вас выбрал Андрй Аршаивин?

- Нет.

- Дальше «Нижний Новгород» играет с «Зенитом». Это одно очко, понятно, что сейчас еще будут играть соперники, но последний тур. Как оно будет, по-вашему? Как оставить «Нижний Новгород» в РПЛ?

- Как и прошлые 29 туров, просто играть, показывать свою игру, забивать то, что у нас появляется возможность, реализовывать их и сохранять сзади свои ворота в неприкосновенности.

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Можно еще? Не отключили? Передаю привет всем родны и близким, которые смотрели эту игру. Особенно матери, которая съела целую тонну успокоительного.Спасибо.