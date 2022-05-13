В первом матче 29-го тура чемпионата российской Премьер-лиги «Сочи» сыграл по нулям с «Нижним Новгородом», и заработанного очка команде хватило для того, чтобы гарантировать себе третье место в турнирной таблице российского чемпионата. ЦСКА уже не сможет достать конкурента.

Бывшая звезда российского футбола Андрей Аршавин похвалил «Сочи» за этот успех, отметив, что команда пришла к нему за всего лишь четыре года.

- Большой успех для клуба, которому после переезда всего 4 года. Довольны, я думаю, будут и руководители, и игроки, и тренеры даже такому успеху, - заявил Аршавин в интервью телеканалу «Матч ТВ».

