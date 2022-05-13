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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов высказался о борьбе за серебряные медали в РПЛ

13 Мая 2022 • 22:38 Комментировать
Сочи
0:0
Нижний Новгород
окончен

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от противостояния «бело-голубых» против «Сочи» в борьбе за второе место в РПЛ.

«Не думаю, что ничья «Сочи» с «Нижним» поможет морально «Динамо». Мораль здесь не при чем, потому что останется всего один тур, все уйдет на второй план», — цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист добавил, что «Локомотив» может удивить как со знаком плюс, так и со знаком минус. Пименов считает, что на данный момент «железнодорожники» - нестабильная команда. Эксперт считает, что матч между московскими командами будет голевым.

Напомним, 13 мая «Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» и, набрав 53 очка, обошёл «Динамо» в турнирной таблице РПЛ на одно очко.

Завтра, 14 мая «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Динамо».  Начало – в 16:30 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Руслан Пименов Сочи РПЛ
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окончен Сочи 0:0 Нижний Новгород 1.45 4.60 7.20
14.05  14:00 Уфа ... Арсенал Тула 2.07 3.25 4.00
14.05  16:30 Ростов ... Химки 1.92 3.45 4.40
14.05  16:30 Локомотив Москва ... Динамо Москва 3.45 3.45 2.17
14.05  19:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
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