Пименов высказался о борьбе за серебряные медали в РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от противостояния «бело-голубых» против «Сочи» в борьбе за второе место в РПЛ.

«Не думаю, что ничья «Сочи» с «Нижним» поможет морально «Динамо». Мораль здесь не при чем, потому что останется всего один тур, все уйдет на второй план», — цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист добавил, что «Локомотив» может удивить как со знаком плюс, так и со знаком минус. Пименов считает, что на данный момент «железнодорожники» - нестабильная команда. Эксперт считает, что матч между московскими командами будет голевым.

Напомним, 13 мая «Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» и, набрав 53 очка, обошёл «Динамо» в турнирной таблице РПЛ на одно очко.

Завтра, 14 мая «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Динамо». Начало – в 16:30 мск.