Терехов: «С «Нижним Новгородом» будет сложнее, чем с ЦСКА»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился ожиданиями от заключительных матчей нынешнего сезона РПЛ. Напомним, в последних турах чемпионата подопечным Владимира Федотова предстоит встретиться с «Нижним Новгородом» и «Динамо».

Футболист отметил, что пока ещё рано вешать медали на шеи сочинцев, а также полагает, что следующая игра против «Нижнего Новгорода» сложится для его команды непросто.

«Нижний борется за выживание. Команда настроится на 200%. Я думаю, что это игра будет сложнее, чем с ЦСКА», — приводят слова Терехова «Известия».

Кроме того, защитник отметил, что ничуть не удивился разгромному поражению прямого конкурента по турнирной таблице «Динамо» от «Крыльев Советов» (2:5), назвав самарцев очень играющей командой.

За два тура до конца нынешнего розыгрыша РПЛ «Сочи» делят с «бело-голубыми» вторую строчку, имея в своём активе 52 набранных очка.