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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терехов: «С «Нижним Новгородом» будет сложнее, чем с ЦСКА»

10 Мая 2022 • 11:22 Комментировать
Сочи
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Нижний Новгород
1.45 4.50 7.30
13.05 19:00

Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился ожиданиями от заключительных матчей нынешнего сезона РПЛ. Напомним, в последних турах чемпионата подопечным Владимира Федотова предстоит встретиться с «Нижним Новгородом» и «Динамо».

Футболист отметил, что пока ещё рано вешать медали на шеи сочинцев, а также  полагает, что следующая игра против «Нижнего Новгорода» сложится для его команды непросто.

«Нижний борется за выживание. Команда настроится на 200%. Я думаю, что это игра будет сложнее, чем с ЦСКА», — приводят слова Терехова «Известия».

Кроме того, защитник отметил, что ничуть не удивился разгромному поражению прямого конкурента по турнирной таблице «Динамо» от «Крыльев Советов» (2:5), назвав самарцев очень играющей командой.

За два тура до конца нынешнего розыгрыша РПЛ «Сочи» делят с «бело-голубыми» вторую строчку, имея в своём активе 52 набранных очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Нижний Новгород Сергей Терехов Сочи
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СОЧИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
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