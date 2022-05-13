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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Где смотреть матч «Сочи» - «Нижний Новгород» онлайн

13 Мая 2022 • 02:33 Комментировать
Сочи
...
Нижний Новгород
1.45 4.50 7.20
Через 15 ч. 9 мин.

В пятницу вечером программу 29-го тура чемпионата России будут открывать «Сочи» и «Нижний Новгород».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 19:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

На финише сезона «Сочи» борется с «Динамо» за второе место, хотя оно и не даёт билета в Лигу чемпионов из-за санкций. А вот «Нижний Новгород», который будет играть в гостях у «Сочи» в пятницу вечером, имеет мотивацию. Команда борется за сохранение прописки в элите российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Сочи
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13.05  19:00 Сочи ... Нижний Новгород 1.51 4.10 7.40
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