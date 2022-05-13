Где смотреть матч «Сочи» - «Нижний Новгород» онлайн

В пятницу вечером программу 29-го тура чемпионата России будут открывать «Сочи» и «Нижний Новгород».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 19:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

На финише сезона «Сочи» борется с «Динамо» за второе место, хотя оно и не даёт билета в Лигу чемпионов из-за санкций. А вот «Нижний Новгород», который будет играть в гостях у «Сочи» в пятницу вечером, имеет мотивацию. Команда борется за сохранение прописки в элите российского футбола.