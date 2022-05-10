Петржела — о Федотове: «В «Спартаке» все обречены на провал»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о ситуации вокруг наставника «Сочи» Владимира Федотова.

Ранее сообщалось, что в российском специалисте заинтересован «Спартак».

Петржела считает Федотова сильнейшим тренером РПЛ на данный момент, посоветовав ему не переходить в «Спартак».

«Этот тренер построил «Сочи» с нуля и ведёт команду к серебряным медалям чемпионата России.

Ни в какой «Спартак» ему уходить не надо, там все обречены на провал. Вижу Федотова преемником Семака в «Зените», — приводит слова Петржелы Sport24.

За два тура до конца чемпионата «Сочи» делит второе место в турнирной таблице с «Динамо». В оставшихся матчах подопечным Федотова предстоит встретиться с «Нижним Новгородом» и теми же динамовцами.